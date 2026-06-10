Госдума приняла закон о размещении флага РФ на всех спортивных объектах

Проект закона об обязательном размещении государственного флага РФ на всех спортивных объектах и во время проведения официальных спортивных мероприятий в стране прошел третье, окончательное чтение в Госдуме.

Проект закона об обязательном размещении государственного флага РФ на всех спортивных объектах и во время проведения официальных спортивных мероприятий в стране прошел третье, окончательное чтение в Госдуме.

Инициатива была представлена группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой. Изменения вносятся в закон "О Государственном флаге Российской Федерации".

Согласно документу, государственный флаг РФ должен быть вывешен постоянно на спортивных объектах, находящихся в государственной собственности, а также во время проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований.

Авторы проекта обращают внимание, что на протяжении длительного времени государственные символы РФ подвергаются дискриминации на международной спортивной арене. Предлагаемая норма призвана снизить негативный эффект от недружественной политики.

Подчеркивается, что инициативу поддержал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта 6 ноября 2025 года в Самаре.