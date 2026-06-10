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Политика
EUobserver: ЕС планирует принять 15 июня "мини-пакет" санкций против РФ
EUobserver: ЕС планирует принять 15 июня "мини-пакет" санкций против РФ EUobserver: ЕС планирует принять 15 июня "мини-пакет" санкций против РФ

Европейский союз планирует принять 15 июня "мини-пакет" санкций против России, в него войдут восемь физических лиц и 46 организаций в оборонном и энергетическом секторах. Об этом информировал портал EUobserver.

Европейский союз планирует принять 15 июня "мини-пакет" санкций против России, в него войдут восемь физических лиц и 46 организаций в оборонном и энергетическом секторах. Об этом информировал портал EUobserver.

Как отмечается, указанный дополнительный пакет мер будет принят на встрече министров иностранных дел стран сообщества в Люксембурге.

Некоторое время назад глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что на следующей неделе Совет по иностранным делам примет решение об ограничениях против "теневого флота России, ее военно-промышленного комплекса, нарушителей прав человека и пропагандистов".

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G7 вновь пройдет без совместной итоговой Декларации - СМИ
G7 вновь пройдет без совместной итоговой Декларации - СМИ
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
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