Европейский союз планирует принять 15 июня "мини-пакет" санкций против России, в него войдут восемь физических лиц и 46 организаций в оборонном и энергетическом секторах. Об этом информировал портал EUobserver .

Европейский союз планирует принять 15 июня "мини-пакет" санкций против России, в него войдут восемь физических лиц и 46 организаций в оборонном и энергетическом секторах. Об этом информировал портал EUobserver.

Как отмечается, указанный дополнительный пакет мер будет принят на встрече министров иностранных дел стран сообщества в Люксембурге.

Некоторое время назад глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что на следующей неделе Совет по иностранным делам примет решение об ограничениях против "теневого флота России, ее военно-промышленного комплекса, нарушителей прав человека и пропагандистов".