Европейский союз планирует принять 15 июня "мини-пакет" санкций против России, в него войдут восемь физических лиц и 46 организаций в оборонном и энергетическом секторах. Об этом информировал портал EUobserver.
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Политика
EUobserver: ЕС планирует принять 15 июня "мини-пакет" санкций против РФ
10 июня 2026 / 17:15
© Carl Court/ Getty Images/ТАСС
Европейский союз планирует принять 15 июня "мини-пакет" санкций против России, в него войдут восемь физических лиц и 46 организаций в оборонном и энергетическом секторах. Об этом информировал портал EUobserver.
Как отмечается, указанный дополнительный пакет мер будет принят на встрече министров иностранных дел стран сообщества в Люксембурге.
Некоторое время назад глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что на следующей неделе Совет по иностранным делам примет решение об ограничениях против "теневого флота России, ее военно-промышленного комплекса, нарушителей прав человека и пропагандистов".
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