Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите Россия - АСЕАН, который состоится на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
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Политика
Песков: Путин примет участие в саммите Россия - АСЕАН на следующей неделе
10 июня 2026 / 17:31
© Сергей Булкин/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите Россия - АСЕАН, который состоится на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
"Действительно, на следующей неделе запланирован саммит Россия - АСЕАН", - ответил он на вопрос журналиста.
"В течение ближайших дней мой коллега помощник президента РФ Юрий Ушаков проведет традиционный брифинг и расскажет вам непосредственно о многосторонних мероприятиях - по линии Россия - АСЕАН - и двусторонних", - указал представитель Кремля.
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