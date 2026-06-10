Песков: Путин примет участие в саммите Россия - АСЕАН на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите Россия - АСЕАН, который состоится на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите Россия - АСЕАН, который состоится на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Действительно, на следующей неделе запланирован саммит Россия - АСЕАН", - ответил он на вопрос журналиста.

"В течение ближайших дней мой коллега помощник президента РФ Юрий Ушаков проведет традиционный брифинг и расскажет вам непосредственно о многосторонних мероприятиях - по линии Россия - АСЕАН - и двусторонних", - указал представитель Кремля.