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Политика
Стубб считает, что Европе пора восстановить дипломатические контакты с Россией
Стубб считает, что Европе пора восстановить дипломатические контакты с Россией Стубб считает, что Европе пора восстановить дипломатические контакты с Россией

Государствам Европы пора возобновить дипломатический диалог с руководством России. Соответствующую точку зрения изложил президент Финляндии Александер Стубб в ходе пресс-конференции в Хельсинки.

Государствам Европы пора возобновить дипломатический диалог с руководством России. Соответствующую точку зрения изложил президент Финляндии Александер Стубб в ходе пресс-конференции в Хельсинки.

"Я думаю, что Европе давно пора установить контакт с российским руководством, а точнее говоря, с президентом Владимиром Путиным, и провести дипломатические переговоры", - отметил он.

При этом финский лидер заявил, что не видит себя в роли переговорщика с Москвой и считает, что интересы Европы должны представлять страны "евротройки" - Франция, Германия и Великобритания. "Лично я не вижу себя подходящим кандидатом для этого дела. На мой взгляд, важно, чтобы инициативу взяли на себя крупные игроки, такие как Франция, Германия и Британия", - сказал Стубб.

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