США-Иран: мрак в конце тоннеля

Нина Тихонова, международный обозреватель

Прошло всего несколько дней с тех пор, как американскому президенту Дональду Трампу удалось остановить обмен ударами между Израилем и Ираном, и теперь уже сами США атаковали территорию Исламской республики. Обострение началось после того, как над Ормузским проливом потерпел крушение американский вертолет AH-64 Apache. Обоих членов экипажа удалось спасти. Руководство в Вашингтоне обвинило Тегеран в том, что тот сбил боевую машину. Однако, по данным источника агентства Associated Press, инцидент произошел в результате столкновения иранского беспилотника с американским вертолетом. Было ли это случайностью или стало результатом умышленных действий Тегерана, остается неизвестным.

В любом случае Дональд Трамп оказался перед стандартным для таких ситуаций выбором: никак не реагировать и тем самым дать Ирану повод начать искать, где у Вашингтона заканчиваются границы терпения; либо ответить и поставить под вопрос весь наработанный прогресс на переговорах по урегулированию кризиса в Персидском заливе. Американский президент, разумеется, предпочел второй вариант. Так, военные США нанесли серию ударов по военным объектам на юге Исламской республики. В Иране, в свою очередь, заявили, что также запустили ракеты и беспилотники по американским базам на Ближнем Востоке. О каком-либо ущербе или потерях в результате этих действий не сообщалось.

На данный момент инцидент выглядит исчерпанным, и как будто можно продолжать переговоры по урегулированию конфликта. Но это лишь на первый взгляд. С одной стороны, в возобновлении масштабных боевых действий не заинтересованы ни США, ни Иран. С другой, это не отменяет тот факт, что и Вашингтон, и Тегеран готовы устраивать провокации, искать друг у друга слабые места и проверять границы допустимого.

К тому же в последнее время складывается далеко не благоприятная конъюнктура для успешного диалога. За несколько дней до инцидента с американским вертолетом Иран обменялся ударами с Израилем из-за продолжающейся военной активности Тель-Авива в Ливане против движения "Хезболлах". И ничто не мешает израильтянам и в будущем своими действиями подрывать любые намеки на прогресс в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

Сами США и Иран, наверное, хотели бы прекращения конфликта, но выйти из противостояния, сохранив лицо, для них было бы достаточно трудно. Да и поиск компромиссов идет не так просто. В понимании американцев Исламская республика должна отказаться от ракетной и ядерной программ, вывезти обогащенный уран и вообще стать еще одной марионеткой. У Тегерана требования не менее претенциозные: США должны разморозить иранские активы, вывести из региона своих военных и надавить на Израиль, чтобы тот оставил в покое Ливан и "Хезболлах". Проблема в том, что результаты "горячей фазы" конфликта не предполагают реализацию ни одного из этих вариантов.

В итоге взят курс на взаимное изматывание. В Иране проблемы с экономикой, непонятная ситуация с руководством, нового верховного лидера до сих пор никто не видел живым, кто принимает решения, также не до конца ясно. А США приходится распылять усилия и метаться между своими интересами, Израилем, который готов воевать американскими (и немножко своими) руками до самого конца, и теми своими союзниками, которые хотят вернуться к ситуации до конфликта. Если раньше это были прежде всего монархии Персидского залива, мнение которых в Вашингтоне нечасто берут в расчет, то теперь к ним постепенно примыкают и страны Евросоюза.

Рукотворный шторм на нефтяных рынках, устроенный американцами и израильтянами в результате войны с Ираном, все больше бьет по странам Европы. Согласно сообщениям в СМИ, еще в конце мая на встрече министров финансов "большой семерки" представители Германии, Франции и Италии попросили своего американского коллегу Скотта Бессента прекратить конфликт с Ираном, поскольку продолжающееся противостояние способствует росту цен на углеводороды, что тормозит экономику европейских стран и грозит масштабным продовольственным кризисом. Но воз и ныне там. На этом фоне Bloomberg сообщил 30 мая, что в ЕС изучают вопрос временной отмены ценового потолка на российскую нефть из-за конфликта в Персидском заливе. До дела, впрочем, пока не дошло.

Что касается "большой семерки", саммит которой изначально должен был пройти с 14 по 16 июня, то приоритеты Дональда Трампа пока смещены в другую сторону. Чего стоит тот факт, что Франция была вынуждена сдвинуть начало встречи на один день вперед, поскольку 14 июня американский президент собирается провести, наблюдая за боем за титул чемпиона мира UFC на Южной лужайке Белого дома.

Европейцы прекрасно понимают, что их ни во что не ставят. Их попытки достучаться до американского лидера ни к чему не приводят. Сам хозяин Овального кабинета не может навязать Ирану выгодную для себя сделку. А периодические инциденты в зоне конфликта лишь оттягивают урегулирование. Ситуация хаотизируется. Факторов, оказывающих влияние на ход событий, становится все больше.

На этом фоне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что войну с Тегераном "абсолютно точно" закончат до промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре. Как знать, но такая позиция выглядит чересчур оптимистичной, потому что, например, предыдущие переговоры по ядерной программе растянулись на десять лет и не сопровождались силовыми акциями. А сейчас в формуле мира пока слишком много неизвестных. Да и не факт, что ее не скорректирует в будущем еще один упавший вертолет.