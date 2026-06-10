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Майгуров переизбран президентом Союза биатлонистов России
Майгуров переизбран президентом Союза биатлонистов России Майгуров переизбран президентом Союза биатлонистов России

Виктор Майгуров переизбран на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) еще на четыре года, сообщает ТАСС.

Виктор Майгуров переизбран на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) еще на четыре года, сообщает ТАСС.

За 57-летнего Майгурова отдали голоса 46 делегатов. Его оппонент, Юрий Батманов, получил 6 голосов.

Кроме того делегаты отчетно-выборной конференции избрали новый состав исполкома СБР. 

Майгуров занял пост президента СБР в 2020 году, в октябре 2022 года был переизбран на новый срок. Он является двукратным бронзовым олимпийским призером и трехкратным чемпионом мира. 

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