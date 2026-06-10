Майгуров переизбран президентом Союза биатлонистов России

Виктор Майгуров переизбран на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) еще на четыре года, сообщает ТАСС .

Виктор Майгуров переизбран на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) еще на четыре года, сообщает ТАСС.

За 57-летнего Майгурова отдали голоса 46 делегатов. Его оппонент, Юрий Батманов, получил 6 голосов.

Кроме того делегаты отчетно-выборной конференции избрали новый состав исполкома СБР.

Майгуров занял пост президента СБР в 2020 году, в октябре 2022 года был переизбран на новый срок. Он является двукратным бронзовым олимпийским призером и трехкратным чемпионом мира.