Виктор Майгуров переизбран на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) еще на четыре года, сообщает ТАСС.
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Спорт
Майгуров переизбран президентом Союза биатлонистов России
10 июня 2026 / 17:58
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Виктор Майгуров переизбран на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) еще на четыре года, сообщает ТАСС.
За 57-летнего Майгурова отдали голоса 46 делегатов. Его оппонент, Юрий Батманов, получил 6 голосов.
Кроме того делегаты отчетно-выборной конференции избрали новый состав исполкома СБР.
Майгуров занял пост президента СБР в 2020 году, в октябре 2022 года был переизбран на новый срок. Он является двукратным бронзовым олимпийским призером и трехкратным чемпионом мира.
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