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Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,4 тыс. военных
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,4 тыс. военных Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,4 тыс. военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили почти 1,4 тыс. военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили почти 1,4 тыс. военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне группировки "Север" составили более 230 солдат, в зоне группировки "Запад" - до 210. В результате действий группировок "Южная" и "Центр" потери украинских войск составили более 160 и свыше 285 военнослужащих соответственно.

Кроме того, ВСУ потеряли более 455 солдат в зоне группировки "Восток" и до 40 военных в зоне ответственности группировки "Днепр", указали в МО РФ.

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