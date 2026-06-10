Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили почти 1,4 тыс. военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,4 тыс. военных
10 июня 2026 / 18:15
© Александр Полегенько/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили почти 1,4 тыс. военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне группировки "Север" составили более 230 солдат, в зоне группировки "Запад" - до 210. В результате действий группировок "Южная" и "Центр" потери украинских войск составили более 160 и свыше 285 военнослужащих соответственно.
Кроме того, ВСУ потеряли более 455 солдат в зоне группировки "Восток" и до 40 военных в зоне ответственности группировки "Днепр", указали в МО РФ.
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