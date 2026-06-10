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Лавров: в ОДКБ обсудят применение к Армении статьи устава из-за неуплаты взносов
Лавров: в ОДКБ обсудят применение к Армении статьи устава из-за неуплаты взносов Лавров: в ОДКБ обсудят применение к Армении статьи устава из-за неуплаты взносов

Государства - участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят применение к Армении соответствующей статьи устава объединения из-за неуплаты республикой взносов в течение двух лет. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ.

Государства - участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят применение к Армении соответствующей статьи устава объединения из-за неуплаты республикой взносов в течение двух лет. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ.

"7 июня в день выборов в Армении мой коллега Арарат Самвелович Мирзоян на вопрос, как насчет ОДКБ, заявил: "Мы взносы не платим, поскольку попросту не участвуем". Что делать в этой ситуации, мы сегодня это обсудили. И уже более 2 лет задолженность Еревана перед бюджетом ОДКБ. Ситуация, которая предусмотрена Уставом ОДКБ. И мы сегодня условились посмотреть на задействование соответствующей статьи", - сказал российский министр.

Согласно статье 25 Устава ОДКБ, в случае невыполнения государствами-членами обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет совет принимает решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в органах объединения до полного погашения задолженности.

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встречаться с Зеленским
Владимир Путин
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