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Цены на нефть выросли после заявлений Трампа про Иран
Цены на нефть выросли после заявлений Трампа про Иран Цены на нефть выросли после заявлений Трампа про Иран

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent и WTI перешла к росту, а цена фьючерсов на золото и серебро ускорили снижение. Об этом свидетельствуют данные биржевых площадок. Соответствующая динамика наблюдается после заявлений президента США Дональда Трампа про Иран.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent и WTI перешла к росту, а цена фьючерсов на золото и серебро ускорили снижение. Об этом свидетельствуют данные биржевых площадок. Соответствующая динамика наблюдается после заявлений президента США Дональда Трампа про Иран.

Ранее глава вашингтонской администрации в соцсети Truth Соц. сети указал, что Иран затянул переговоры с США по мирному соглашению. Вместе с тем, по его утверждению, что США полностью разгромили армию Ирана.

По состоянию на 14:05 мск, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне росла на 1,85% и торговалась на уровне $93,14 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в июле 2026 года росла на 1,97% и находилась на отметке в $89,94 за баррель.

Кроме того, цена фьючерса на золото с поставкой в августе 2026 года на бирже Comex опускалась на 2,58% и составляла $4 176 за тройскую унцию, а стоимость фьючерса на серебро с поставкой в июле 2026 года снижалась на 2,09%, до $63,875 за тройскую унцию. 

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