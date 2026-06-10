Цены на нефть выросли после заявлений Трампа про Иран

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent и WTI перешла к росту, а цена фьючерсов на золото и серебро ускорили снижение. Об этом свидетельствуют данные биржевых площадок. Соответствующая динамика наблюдается после заявлений президента США Дональда Трампа про Иран.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent и WTI перешла к росту, а цена фьючерсов на золото и серебро ускорили снижение. Об этом свидетельствуют данные биржевых площадок. Соответствующая динамика наблюдается после заявлений президента США Дональда Трампа про Иран.

Ранее глава вашингтонской администрации в соцсети Truth Соц. сети указал, что Иран затянул переговоры с США по мирному соглашению. Вместе с тем, по его утверждению, что США полностью разгромили армию Ирана.

По состоянию на 14:05 мск, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне росла на 1,85% и торговалась на уровне $93,14 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в июле 2026 года росла на 1,97% и находилась на отметке в $89,94 за баррель.

Кроме того, цена фьючерса на золото с поставкой в августе 2026 года на бирже Comex опускалась на 2,58% и составляла $4 176 за тройскую унцию, а стоимость фьючерса на серебро с поставкой в июле 2026 года снижалась на 2,09%, до $63,875 за тройскую унцию.