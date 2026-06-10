Суперкомпьютер определил главного фаворита ЧМ-2026 по футболу

Сборная Испании стала главным фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года по версии суперкомпьютера статистической платформы Opta.

Сборная Испании стала главным фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года по версии суперкомпьютера статистической платформы Opta.

Так, вероятность победы испанцев оценивается в 16%, сборной Франции - в 12,9%, сборной Англии - в 10,8%, действующего чемпиона мира команды Аргентины - в 10,1%.

Кроме того, в топ-10 основных претендентов на победу вошли сборные Португалии (7,1%), Бразилии (6,6%), Германии (5,9%), Нидерландов (3,9%), Норвегии (3,5%) и Бельгии (2,4%).

Мировое первенство примут США, Канада и Мексика с 11 июня по 19 июля. В ЧМ впервые примут участие 48 команд.