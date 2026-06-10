Сборная Испании стала главным фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года по версии суперкомпьютера статистической платформы Opta.
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Спорт
Суперкомпьютер определил главного фаворита ЧМ-2026 по футболу
10 июня 2026 / 18:59
© Florencia Tan Jun/ Getty Images/ТАСС
Сборная Испании стала главным фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года по версии суперкомпьютера статистической платформы Opta.
Так, вероятность победы испанцев оценивается в 16%, сборной Франции - в 12,9%, сборной Англии - в 10,8%, действующего чемпиона мира команды Аргентины - в 10,1%.
Кроме того, в топ-10 основных претендентов на победу вошли сборные Португалии (7,1%), Бразилии (6,6%), Германии (5,9%), Нидерландов (3,9%), Норвегии (3,5%) и Бельгии (2,4%).
Мировое первенство примут США, Канада и Мексика с 11 июня по 19 июля. В ЧМ впервые примут участие 48 команд.
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