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Политика
Нетаньяху заявил, что Эрдоган является диктатором-антисемитом
Нетаньяху заявил, что Эрдоган является диктатором-антисемитом Нетаньяху заявил, что Эрдоган является диктатором-антисемитом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - последний, кто вправе читать мораль Израилю. Такое мнение выразил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху после того, как турецкий лидер заявил, что Израиль представляет угрозу для региона и человечества.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - последний, кто вправе читать мораль Израилю. Такое мнение выразил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху после того, как турецкий лидер заявил, что Израиль представляет угрозу для региона и человечества.

"Диктатор-антисемит Эрдоган, совершающий геноцид в отношении курдов, поддерживающий террористическую организацию ХАМАС, угнетающий собственный народ и заключающий в тюрьмы политических оппонентов, - последний, кто может читать мораль Государству Израиль", - указал Нетаньяху.

"Израиль и самая моральная армия в мире - ЦАХАЛ продолжат действовать решительно против Ирана и его сателлитов, угрожающих Ближнему Востоку и всему миру", - отметил он. Слова главы израильского правительства распространила его канцелярия.

Ранее в среду Эрдоган выступил с утверждением о том, что "Израиль представляет угрозу для региона". Он отметил, что "агрессивная позиция Израиля несет угрозу всему человечеству". 

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