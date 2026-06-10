Россия внимательно относится к исполнению взятых на себя социальных обязательств, а для семей с детьми вводит новые меры поддержки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
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Экономика
Путин отметил, что в России строго выполняются соцобязательства
10 июня 2026 / 19:27
© Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Россия внимательно относится к исполнению взятых на себя социальных обязательств, а для семей с детьми вводит новые меры поддержки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
"В нашей повестке несколько важных вопросов, значимых для миллионов граждан. В первую очередь речь об укреплении благополучия семей с детьми", - отметил Путин.
"Мы не только строго выполняем все ранее взятые социальные обязательства, но и вводим новые меры поддержки", - добавил он.
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