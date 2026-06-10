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Путин отметил, что в России строго выполняются соцобязательства
Путин отметил, что в России строго выполняются соцобязательства Путин отметил, что в России строго выполняются соцобязательства

Россия внимательно относится к исполнению взятых на себя социальных обязательств, а для семей с детьми вводит новые меры поддержки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

Россия внимательно относится к исполнению взятых на себя социальных обязательств, а для семей с детьми вводит новые меры поддержки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

"В нашей повестке несколько важных вопросов, значимых для миллионов граждан. В первую очередь речь об укреплении благополучия семей с детьми", - отметил Путин.

"Мы не только строго выполняем все ранее взятые социальные обязательства, но и вводим новые меры поддержки", - добавил он.

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