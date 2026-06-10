ECFR: только 11% европейцев воспринимают США как союзника

Только 11% жителей стран Европы воспринимают США как союзника, в то время как большинство сомневается в готовности Вашингтона прийти на помощь в случае нападения. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR).

Только 11% жителей стран Европы воспринимают США как союзника, в то время как большинство сомневается в готовности Вашингтона прийти на помощь в случае нападения. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR).

Опрос проводился в мае в 15 европейских странах, в их числе Германия, Франция, Италия, Польша, Испания и Великобритания. Так, доля европейцев, воспринимающих Соединенные Штаты в качестве союзника, уменьшилась с 22% в ноябре 2024 года до 11% сейчас. Большинство опрошенных во всех странах усомнились в том, что США окажут им военную помощь в случае нападения. При этом многие респонденты считают более вероятной поддержку со стороны других европейских государств.

Как отмечается, в Европе растет поддержка укрепления собственных оборонных возможностей. Почти половина опрошенных европейцев высказалась за совместные действия ЕС для финансирования военных расходов, а большинство участников исследования в ряде стран поддержали сокращение зависимости от американских вооружений и закупку европейской военной продукции.

Вместе с тем идея создания исключительно европейской системы обороны вместо НАТО не пользуется широкой поддержкой. Кроме того, большинство респондентов считают, что отношения между Европой и США могут нормализоваться после ухода Дональда Трампа с поста главы государства.