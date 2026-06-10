Если деятелей Европейского союза, обеспокоенных защитой сексуальных меньшинств (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), раздражает вид счастливых российских детей, значит, Россия все делает правильно. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

Если деятелей Европейского союза, обеспокоенных защитой сексуальных меньшинств (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), раздражает вид счастливых российских детей, значит, Россия все делает правильно. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

"В наши детские центры с удовольствием приезжают ребята из всех субъектов федерации, из зарубежных стран, и немало у нас детей приезжает из-за границы, проводят в них время интересно и ярко, с большой пользой для своего развития. Если европейские деятели озабочены гендерными проблемами и защитой разного рода сексуальных меньшинств, если их раздражает вид счастливых, увлеченных своим делом, любящих Россию детей, значит, мы с вами все делаем правильно, продвигаем правильные ценности", - отметил глава государства.

По его словам, российские власти продолжат действовать также.