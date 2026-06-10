Вучич заявил, что Трампа в Сербии будет ждать радушный прием

Президента США Дональда Трампа в случае его приезда в Сербию будет ждать очень радушный прием. Об этом заявил президент балканской страны Александар Вучич в интервью американскому телеканалу Fox News.

Президента США Дональда Трампа в случае его приезда в Сербию будет ждать очень радушный прием. Об этом заявил президент балканской страны Александар Вучич в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Я надеюсь, что мы сможем принять Трампа. Его будут приветствовать и ждать гораздо больше людей, чем он сам того ожидает", - отметил Вучич. Он назвал нынешнего главу Белого дома прагматичным лидером, который "очень популярен" в Сербии".

Сербский президент также выразил надежду, что стратегический диалог между двумя странами начнется "через месяц или два", основной упор будет сделан на экономических связях, включая энергетику и технологии ИИ.

Ранее глава МИД Сербии Марко Джурич заявил, что республика по указанию президента активизирует работу над развитием сотрудничества с США "во всех сферах".