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Мединский считает фашизмом удар по музею-панораме в Севастополе
Мединский считает фашизмом удар по музею-панораме в Севастополе Мединский считает фашизмом удар по музею-панораме в Севастополе

Помощник президента Владимир Мединский охарактеризовал как "фашизм" удар по музею-панораме "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", нанесенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на среду.

Помощник президента Владимир Мединский охарактеризовал как "фашизм" удар по музею-панораме "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", нанесенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на среду.

"Фашисты", - указал он в "Максе", комментируя фотографии разрушенного здания.

Некоторое время назад в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выступили с осуждением удара по музею-панораме.

В ночь на 10 июня в результате целенаправленного удара беспилотника ВСУ произошло возгорание здания панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", пожару был присвоен высокий 4-й ранг, пострадавших и погибших нет.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что панорама практически полностью уничтожена. По его словам, подобное уже происходило в годы Великой Отечественной войны. Он также заверил, что панорама будет восстановлена, как и в середине ХХ века. 

Обелиск, который является одним из главных символов Севастополя, был построен в 1977 году на мысе Хрустальном - на месте, где дан первый торжественный салют по случаю освобождения города. 

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