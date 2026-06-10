В России снова доступна игровая платформа Roblox. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития.
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Технологии
Roblox снова доступен на всей территории России
10 июня 2026 / 20:45
© АГН "Москва"/ТАСС
В России снова доступна игровая платформа Roblox. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития.
"Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории страны", - говорится в сообщении.
По данным его пресс-службы, платформа "реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей". Кроме того, был введен механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам.
"В Roblox также обязались продолжать бороться с распространением на платформе нежелательного контента", - указали в Минцифры.
Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к американской платформе 3 декабря 2025 года.
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