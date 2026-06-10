Roblox снова доступен на всей территории России

В России снова доступна игровая платформа Roblox. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития.

В России снова доступна игровая платформа Roblox. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития.

"Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории страны", - говорится в сообщении.

По данным его пресс-службы, платформа "реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей". Кроме того, был введен механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам.

"В Roblox также обязались продолжать бороться с распространением на платформе нежелательного контента", - указали в Минцифры.

Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к американской платформе 3 декабря 2025 года.