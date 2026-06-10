Путин заявил, что в России нет инвестиционной паузы

В России нет инвестиционной паузы, но есть "инвестиционная сдержанность" в условиях принятых мер против инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

В России нет инвестиционной паузы, но есть "инвестиционная сдержанность" в условиях принятых мер против инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

"Все-таки инвестпаузы нет, инвестиционный процесс продолжается. В известной степени можно, я думаю, было бы говорить об инвестиционной сдержанности. Что само по себе понятно, так как продиктовано вопросами, связанными с макроэкономикой и принимаемыми мерами финансовых властей страны. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки", - указал глава государства.