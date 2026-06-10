Вучич допустил свое выдвижение на пост премьера Сербии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что допускает возможность подать в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что допускает возможность подать в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра.

"Я намерен уйти в отставку, я вам об этом сообщу, никаких сюрпризов не будет. Я начал упаковывать книги в президентской резиденции, у меня их много", - сказал он в эфире радио Белград.

Вучич отметил, что он может подать в отставку со своего поста "даже раньше", чем через три-четыре месяца. Он также указал, что "каждый день" думает о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства республики.

Впервые Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году он был переизбран на второй срок. Срок его полномочий на высшей государственной должности истекает в 2027 году.

21 мая Вучич заявил, что выборы в парламент страны пройдут в период с конца сентября до середины ноября. Спикер Народной скупщины (однопалатного парламента) Сербии Ана Брнабич сообщала, что правящая Сербская прогрессивная партия предложит Вучичу стать ее кандидатом в премьеры на будущих парламентских выборах.