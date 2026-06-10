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Вучич допустил свое выдвижение на пост премьера Сербии
Вучич допустил свое выдвижение на пост премьера Сербии Вучич допустил свое выдвижение на пост премьера Сербии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что допускает возможность подать в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что допускает возможность подать в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра.

"Я намерен уйти в отставку, я вам об этом сообщу, никаких сюрпризов не будет. Я начал упаковывать книги в президентской резиденции, у меня их много", - сказал он в эфире радио Белград.

Вучич отметил, что он может подать в отставку со своего поста "даже раньше", чем через три-четыре месяца. Он также указал, что "каждый день" думает о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства республики.

Впервые Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году он был переизбран на второй срок. Срок его полномочий на высшей государственной должности истекает в 2027 году.

21 мая Вучич заявил, что выборы в парламент страны пройдут в период с конца сентября до середины ноября. Спикер Народной скупщины (однопалатного парламента) Сербии Ана Брнабич сообщала, что правящая Сербская прогрессивная партия предложит Вучичу стать ее кандидатом в премьеры на будущих парламентских выборах. 

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