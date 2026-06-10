Постпред США заявил, что НАТО не намерена угрожать РФ

Североатлантический альянс и его союзники никоим образом не намерены угрожать России. Об этом заявил постоянный представитель США при военном блоке Мэтью Уитэкер.

Североатлантический альянс и его союзники никоим образом не намерены угрожать России. Об этом заявил постоянный представитель США при военном блоке Мэтью Уитэкер.

"Россия знает, что НАТО и наши союзники - это всего лишь оборонительный альянс, и у нас нет намерений каким-либо образом угрожать России", - отметил он в интервью телеканалу Fox Business.

Некоторое время назад заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в беседе с "Известиями" обратил внимание на показательное и провокационное наращивание вооруженных сил НАТО в непосредственной близости от границ России и Белоруссии.