Североатлантический альянс и его союзники никоим образом не намерены угрожать России. Об этом заявил постоянный представитель США при военном блоке Мэтью Уитэкер.
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Безопасность
Постпред США заявил, что НАТО не намерена угрожать РФ
10 июня 2026 / 21:33
© Mario Tama/ Getty Images/ТАСС
Североатлантический альянс и его союзники никоим образом не намерены угрожать России. Об этом заявил постоянный представитель США при военном блоке Мэтью Уитэкер.
"Россия знает, что НАТО и наши союзники - это всего лишь оборонительный альянс, и у нас нет намерений каким-либо образом угрожать России", - отметил он в интервью телеканалу Fox Business.
Некоторое время назад заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в беседе с "Известиями" обратил внимание на показательное и провокационное наращивание вооруженных сил НАТО в непосредственной близости от границ России и Белоруссии.
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