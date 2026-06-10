Макрон рассказал, кто примет участие в саммите Группы семи

Участие в саммите Группы семи (G7), который пройдет в Эвиане на юго-востоке Франции с 15 по 17 июня, примут представители четырех ближневосточных стран, а также стран Азии, Африки и Южной Америки. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции в Париже.

Участие в саммите Группы семи (G7), который пройдет в Эвиане на юго-востоке Франции с 15 по 17 июня, примут представители четырех ближневосточных стран, а также стран Азии, Африки и Южной Америки. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции в Париже.

В частности, 16 июня лидеры G7 проведут рабочее заседание, посвященное судоходству в Ормузском проливе и ситуации с иранскими ядерной и ракетной программами, а также влиянию войны США и Израиля против Ирана на экономику других стран. "К этому заседанию присоединятся Египет, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ", - указал французский лидер.

После этого намечено заседание, посвященное развитию сотрудничества между странами Севера и Юга. На этом заседании будут присутствовать представители МВФ, Всемирного банка и Африканского банка развития, а также будут представлены такие страны как Бразилия, Индия, Кения и Республика Корея.

Вместе с тем отдельно планируется обсудить конфликт на Украине, для этого на заседание 15 июня пригласят Владимира Зеленского.