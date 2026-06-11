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Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену

Наблюдая за ситуацией в Армении или Молдавии, можно констатировать, что такие организации, как СНГ переживают не лучшие времена и, возможно, себя изжили.

Наблюдая за ситуацией в Армении или Молдавии, можно констатировать, что такие организации, как СНГ переживают не лучшие времена и, возможно, себя изжили.

Когда, после стремительного распада СССР, возникло Содружество независимых государств, многие честно говорили, что эта организация создана для цивилизованного развода. Сейчас, спустя столько лет, развод состоялся, хотя и не везде его удалось провести цивилизованно.

Понятен политический смысл продолжения существования СНГ, хотя на просторах бывшего Советского Союза действуют более эффективные структуры, такие, как ОДКБ и Евразийский союз.

Про СНГ можно сказать, что это организация, в которой Россия поддерживает других членов. Часто – просто финансами. Однако, привязать к себе кого-то экономическими методами, тем более привязать навсегда – нельзя.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  политолог и журналист Юрий Светов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/9435b908e39d7bf7146e8107feb7a915/

 

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