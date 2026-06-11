Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы

Китай организовал специальную правоохранительную операцию в акватории к востоку от Тайваня, и это можно назвать прощупыванием реакции на свои действия в отношении острова, как в мире, так и на самом Тайване. Интересует Китай и реакция ближайших соседей, настроенных проамерикански. Речь идет о Японии и Южной Корее, где распложены крупнейшие американские военные базы.

Пока США и лично Дональд Трамп большую часть своего внимания отдают ближневосточному треку, Китай изучает обстановку вокруг желаемого объекта. Речь о полномасштабном вторжении на Тайвань пока, конечно, не идет. Однако, такие морские маневры демонстрируют не только намерения, но и силовые возможности Китая. Китай показывает, что готов отстаивать свои интересы, в том числе и силой оружия.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказала политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве России Евгения Войко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/1976bf9dba44056479272d7b24cd4069/