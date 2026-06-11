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Москва
11 июня 2026 / 13:45
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11/06
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Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
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Безопасность
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы

 

 

Китай организовал специальную правоохранительную операцию в акватории к востоку от Тайваня, и это можно назвать прощупыванием реакции на свои действия в отношении острова, как в мире, так и на самом Тайване. Интересует Китай и реакция ближайших соседей, настроенных проамерикански. Речь идет о Японии и Южной Корее, где распложены крупнейшие американские военные базы.

Пока США и лично Дональд Трамп большую часть своего внимания отдают ближневосточному треку, Китай изучает обстановку вокруг желаемого объекта. Речь о полномасштабном вторжении на Тайвань пока, конечно, не идет. Однако, такие морские маневры демонстрируют не только намерения, но и силовые возможности Китая. Китай показывает, что готов отстаивать свои интересы, в том числе и силой оружия.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос"  высказала политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве России Евгения Войко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

 

https://rutube.ru/video/1976bf9dba44056479272d7b24cd4069/

 

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Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
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