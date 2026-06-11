Варшава выступила против передачи Киеву средств из Фонда мира ЕС

Польша выступила против предложения о передаче Украине всех либо части средств из разблокированных €6,6 млрд из Фонда мира. Об этом заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик в эфире радиостанции RMF FM .

Польша выступила против предложения о передаче Украине всех либо части средств из разблокированных €6,6 млрд из Фонда мира. Об этом заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик в эфире радиостанции RMF FM.

"Эти деньги - это наши деньги", - подчеркнул он. Польша будет до конца бороться за причитающиеся ей из этих средств €500 млн, указал Томчик. Он также обвинил Брюссель в "попытке изменить правила во время игры".

По данным радиостанции, аналогичную позицию занимает и Словакия. "Страны, которые первыми начали поставлять оружие, например Польша или Словакия, чья помощь Киеву уже была зачтена и компенсация за нее готова к выплате, не хотят соглашаться на сокращение выплат, чего, в свою очередь, добиваются страны, которые начали оказывать поддержку позже, например Германия", - сказал RMF FM неназванный дипломат.

Со своей стороны ФРГ, согласно дипломатическому источнику радиостанции, продвигает идею направления средств из Фонда мира ЕС Украине, поскольку там не считают "несколько сотен миллионов евро значительными" для себя.

В понедельник глава дипслужбы ЕС Кая Каллас подтвердила согласие Венгрии разблокировать оставшиеся в Европейском фонде мира €6,6 млрд на поддержку войны на Украине. Она отметила, что Брюссель намерен отдать эти деньги европейским странам в качестве компенсации военных поставок Киеву.