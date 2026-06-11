ЕГЭ по обществознанию и физике сдадут порядка 397 тыс. человек

Экзамены по обществознанию и физике 11 июня продолжат основной период единого государственного экзамена (ЕГЭ) текущего года. Всего в этот день их планируют сдавать около 397 тыс. человек, со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора передает ТАСС .

Экзамены по обществознанию и физике 11 июня продолжат основной период единого государственного экзамена (ЕГЭ) текущего года. Всего в этот день их планируют сдавать около 397 тыс. человек, со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора передает ТАСС.

Как отмечается, экзамены пройдут во всех регионах РФ и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом.

Для проведения ЕГЭ будет подготовлено 4 406 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), а также привлечено около 160 тыс. организаторов, технических специалистов и других сотрудников ППЭ. Мониторинг хода экзаменов будут вести порядка 11 тыс. общественных наблюдателей.

Экзамен по обществознанию пройдет в 3 962 ППЭ во всех регионах РФ и за рубежом. Работа состоит из двух частей и включает 25 заданий. Продолжительность - 3 часа 30 минут. Минимальный балл, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог, - 42.

ЕГЭ по физике сдадут порядка 131 тыс. участников. Экзамен пройдет в 3 349 ППЭ. Работа состоит из двух частей и включает 26 заданий. Продолжительность - 3 часа 55 минут. Участникам разрешается использовать линейку и непрограммируемый калькулятор. Минимальный балл - 36.