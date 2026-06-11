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В России с начала года выпустили более 3 млн доз вакцин от энцефалита
В России с начала года выпустили более 3 млн доз вакцин от энцефалита В России с начала года выпустили более 3 млн доз вакцин от энцефалита

В России за 5 месяцев текущего года было выпущено в оборот свыше 3 млн доз вакцин от энцефалита и 580 тыс. доз иммуноглобулина от этого же заболевания. Об этом информировали в пресс-службе Росздравнадзора.

В России за 5 месяцев текущего года было выпущено в оборот свыше 3 млн доз вакцин от энцефалита и 580 тыс. доз иммуноглобулина от этого же заболевания. Об этом информировали в пресс-службе Росздравнадзора.

"За пять месяцев 2026 года в гражданский оборот выпущено более 3 млн доз вакцины для профилактики клещевого энцефалита и свыше 580 тыс. доз иммуноглобулина человеческого против клещевого энцефалита, что превышает показатели за аналогичный период 2025 года (2,8 млн доз вакцины и 523 тыс. иммуноглобулина)", - следует из сообщения.

Уточняется, что оба препарата выпускаются на российских предприятиях и поступают в регионы по контрактам на их закупку, которую заключили сами субъекты.

В случае нехватки препаратов Росздравнадзор призвал жителей страны обращаться на горячую линию ведомства с целью оперативного решения вопроса. 

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