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Безопасность
Трамп уверен в эффективности давления на Иран
Однако тупик в иранском кризисе налицо
Трамп уверен в эффективности давления на Иран Трамп уверен в эффективности давления на Иран

Юрий Веселов, военный обозреватель

Юрий Веселов, военный обозреватель

В ночь на 10 июня американская авиация нанесла серию ракетных ударов по иранским военным и военно-морским базам и РЛС в Сирике, Яске и Бендер-Аббасе, позициям баллистических ракет в Кешме на южном побережье страны. Кроме того, были уничтожены два хранилища питьевой воды вместе с насосными станциями.

По заявлению несостоявшегося нобелевского лауреата, бомбардировка была осуществлена в качестве мести за сбитый иранцами американский боевой вертолет Апач, который совершал «патрульный полет на выходе из Ормузского пролива». Только вот что он «патрулировал» в объявленной КСИР запретной зоне, о которой заранее был уведомлен Пентагон?

Ответ персов не заставил долго ждать: на военные объекты американцев в регионе полетели сотни баллистических ракет и ударных БПЛА. По сообщению иранского агентства Tasnim, удары пришлись по пунктам управления 5-го оперативного флота ВМС США на Бахрейне, военно-воздушной базы в Иордании.

Одновременно иранское руководство заявило о возобновлении лояльной Тегерану северо-йеменской группировкой «Ансар-Алла» блокады судоходства в Баб аль-Мандебском проливе, соединяющем Индийский океан с Красным морем и начале обстрелов юга Израиля.

Вполне естественно, Иран официально объявил о прекращении любых переговоров с США. Несмотря на то, что Трамп в своем выступлении с присущей ему «откровенностью» в 38-й раз уверил через CNN американскую аудиторию о «замечательных результатах» диалога с персами и «реальной перспективе заключения сделки» по открытию Ормузского пролива «через две недели».

Надо откровенно признать, что высказывания американского президента уже вызывают смех. Вместе с тем не было бы так смешно, как очень грустно. В военном конфликте США и их союзника Израиля против Ирана создается реальное впечатление, что действиями Вашингтона руководит Тель-Авив. Нетаньяху в конечном итоге игнорирует увещания и требования Трампа, продолжая бомбардировки Юга Ливана и нанося удары по Ирану каждый раз накануне планируемых американо-иранских встреч в Омане. Становится очевидным, что Израиль не допустит выхода США из войны против Ирана, а Вашингтон не может воздействовать на Тель-Авив.

Следует признать, что Исламская Республика в результате блокады Персидского залива несет колоссальные финансово-экономические потери, исчисляемые миллиардами долларов. В стране отмечается галопирующая инфляция: нет денег для оплаты труда государственных служащих. Однако, несмотря на чрезвычайные трудности, население поддерживает политику своего правительства на волне ненависти к США, сионистскому Израилю и их западным союзникам, сплоченно выступает за нанесение им поражения.

По оценке CNN, упрямство и бескомпромиссность Ирана на переговорах с США олицетворяют два человека: бывший командующий вооруженными силами КСИР, военный советник верховного лидера Моджштабы Хаменеи Мохсен Резаи и министр иностранных дел Аббас Арагчи. По сообщению американского информагентства, на переговорах персы выдвинули основное требование, выполнение которого станет основой продолжения диалога и подписания мирного соглашения по разблокированию жизнедеятельности Персидского залива. Иран требует выплаты замороженных государственных активов в сумме 24 миллиарда долларов, из которых шесть миллиардов находятся на счетах Катара.

Исходя из сложившейся ситуации, Трамп оказался в тупике. У него просматривается три варианта выхода из данного положения.

Первый – сохранять существующую ситуацию «ни войны, ни мира», набраться терпения в надежде на то, что Иран не выдержит удушающих потерь в экономике, и «сдастся на милость победителю».

Второй – уступить требованию Ирана и выплатить 24 миллиарда долларов. Для Трампа и его команды это станет унизительным отступлением от заявленных им целей войны, потому что персы вернуться к ситуации довоенного статус-кво.

Третий – возобновить активные военные действия против противника и попытаться силой восстановить судоходство в регионе. Данный вариант предусматривает реальный риск использования Ираном против США всех имеющихся материальных средств для нанесения американцам чувствительных потерь за счет распространения войны на другие фронты.

Что касается Тегерана, то для персов наиболее выгодным остается удержание под своим контролем логистических направлений в регионе, в результате чего ведущие страны Европы и Южной Азии несут растущие финансовые и экономические потери. Ирану ничего не остается, как сохранять существующую ситуацию, вынуждая США выплатить санкционные деньги. Скорее всего, Трамп выберет силовой вариант.

Пентагон использовал временную приостановку активных боевых действий для перегруппировки сил и средств. Так, по сообщениям региональных информационных агентств, США перебросили из Юго-Восточной Азии и континента в регион дополнительные средства ПВО и ПРО, передислоцировали на аэродромы Израиля практически все самолеты-заправщики, рассредоточили в восточной части Ближнего Востока ударную авиацию. В Израиле и Иордании разместили до двух тысяч военнослужащих элитных подразделений специального назначения. В свою очередь, по непроверенным данным, Израиль перебросил в Азербайджан несколько групп спецназа для засылки в Иран.

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