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В Мехико начинается первый чемпионат мира по футболу с участием 48 команд
В Мехико начинается первый чемпионат мира по футболу с участием 48 команд В Мехико начинается первый чемпионат мира по футболу с участием 48 команд

Первый розыгрыш чемпионата мира по футболу с участием 48 команд откроет 11 июня матч, в котором сборная Мексики на стадионе "Ацтека" в Мехико встретится с командой ЮАР. Первая игра мирового первенства 2026 года начнется в 22:00 мск.

Первый розыгрыш чемпионата мира по футболу с участием 48 команд откроет 11 июня матч, в котором сборная Мексики на стадионе "Ацтека" в Мехико встретится с командой ЮАР. Первая игра мирового первенства 2026 года начнется в 22:00 мск.

Перед началом матча состоится грандиозная церемония открытия. Во вторник пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) информировала о том, что итальянский оперный певец Андреа Бочелли, David Guetta, EJAE и Megan Thee Stallion представят гимн турнира DNA. Кроме того, колумбийская певица Шакира и нигерийский музыкант Burna Boy исполнят неофициальный гимн чемпионата мира Dai Dai.

Чемпионат мира пройдет в 23-й раз. Матчи турнира примут 16 стадионов в 16 городах: 11 арен в США, 3 - в Мексике, 2 - в Канаде. Полный состав групп выглядит следующим образом: квартет A - Мексика, ЮАР, Республика Корея, Чехия; B - Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария; C - Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия; D - США, Парагвай, Австралия, Турция; E - Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор; F - Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис; G - Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия; H - Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай; I - Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия; J - Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания; K - Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия; L - Англия, Хорватия, Гана, Панама. Групповой этап пройдет до 27 июня включительно.

В плей-офф выйдут первые две команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявшие третьи места в своих квартетах. Стадия 1/16 финала пройдет с 28 июня по 3 июля, 1/8 финала - с 4 по 7 июля, четвертьфиналы - с 9 по 11 июля, полуфиналы - 14-15 июля. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами-Гарденсе, финал - 19 июля в Ист-Ратерфорде.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале прошлого турнира в Катаре выиграла у команды Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Рекордсменом по количеству побед на мировых первенствах является сборная Бразилии, в активе которой пять трофеев. 

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