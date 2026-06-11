Китай взял курс на преодоление охлаждения в отношениях с КНДР

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Председатель КНР Си Цзиньпин 8-9 июня осуществил свой первый зарубежный визит в 2026 г. Он посетил КНДР, где не был почти 7 лет.

Отмечу, что с 1949 г., когда были установлены дипломатические связи между странами, им пришлось преодолеть несколько кризисов в отношениях. Последний из них пришелся на 2006 г., когда КНДР провела испытания ядерного оружия, несмотря на то, что Китай, США, Россия, Южная Корея и Япония убеждали ее отказаться от разработки ядерного оружия. Попытка восстановить отношения была предпринята только в 2018 г. Си Цзиньпин провел встречу с Ким Чен Ыном в Китае, а в 2019 г. впервые за 14 лет посетил КНДР. Но процесс шел медленно. Лишь в 2025 г. товарооборот между Китаем и КНДР смог приблизиться к уровню, существовавшему до пандемии, а в 2026 г. страны возобновили между собой железнодорожное и авиационное сообщение, отметив ковидные ограничения.

Отмечу, что непосредственно перед визитом Си Цзиньпина, американская Wall Street Journal неожиданно опубликовала статью, в которой утверждала, что западная стратегия по изоляции КНДР потерпела крах. По оценкам ее специалистов экономика страны демонстрирует рекордные темпы роста. Страна процветает и, по утверждениям американцев, этому способствуют продажа вооружения и переброска войск в Россию, поставки и финансирование из Китая, а также способность обходить международные санкции для импорта энергоносителей, комплектующих и материалов. Это позволило, как утверждает издание, Киму инициировать общенациональный строительный бум. Только в 2025 г. в Пхеньяне построено 10 тысяч новых домов - больше, чем в Лос-Анджелесе или Чикаго. Его флагманская инициатива «20×10» предполагает строительство новых заводов в 20 городах и уездах в течение следующих 10 лет. Предусматривается экономическое возрождение регионов, где планируется соорудить современные объекты медицинского назначения, предприятия легкой промышленности и развлекательные комплексы. Расширяется сеть государственных магазинов и аптек, вытесняя торговцев черного рынка. Парковки забиты автомобилями. Ночью страна освещена примерно в три раза ярче, чем пять лет назад.

В мае КНДР провела первую полномасштабную Международную весеннюю ярмарку после пандемии. Участие в ней приняли более 290 компаний из России, Китая, Монголии, Швейцарии и Таиланда. Северокорейская компания по производству электроники представила «умные телевизоры», позволяющие покупать товары прямо с экрана. Были выставлены смартфоны стоимостью более 500 долларов.

Население все чаще расплачивается смартфонами, появились приложения для заказа готовой еды, основных продуктов питания и даже рецептурных лекарств. По улицам проносятся китайские электромобили, появились новые зоомагазины, интернет-кафе с играми и автосалоны, продающие BMW.

Как утверждают западные издания, экономические бум осуществляется на средства, полученные от России, что позволило, например, завершить ряд крупных строительных проектов, замороженных ранее: крупнейшую больницу Пхеньяна, тепличный комплекс, по размерам превосходящий Центральный парк Нью-Йорка, новый приморский курортный комплекс.

В то же время экономические отношения Пекина и Пхеньяна выглядят противоречиво. С одной стороны, двусторонняя торговля восстанавливается: в 2025 году она выросла на 25% — до 2,73 млрд долларов, достигнув доковидного уровня. С другой стороны, как отметили южно-корейские аналитики, структура торговли остается примитивной. Главные статьи китайского экспорта в КНДР — соевое масло, ткани и сахар; главная статья импорта - парики и изделия из волос. В то же время, отмечают они, что КНДР получила от России военные технологии и возможности обхода санкций через разные схемы.

Поэтому, хотя формально визит Си Цзиньпина приурочен к 65-летней годовщине Договора о дружбе и взаимной помощи, включая взаимную оборону, это только одна из причин. Личный визит Си Цзиньпина показывает, что Пекин не хочет выпускать Пхеньян из своей сферы влияния.

Но такой вывод слабо согласуется с майским заявлением Владимира Путина и Си Цзиньпина о том, что «они продолжат работу в трехстороннем формате совместно с КНДР по согласованию выхода в море через реку Туманную». Россия и Северная Корея заканчивают строительство автомобильного моста через эту реку, которая впадает в Японское море. Кроме того обсуждаются экономические перспективы региона между КНР, Россией и КНДР как «нового Гонконга».

Как отметил ряд зарубежных обозревателей, в частности гонконгская South China Morning Post, Си Цзиньпин спустя 7 лет прибыл в совсем другую Северную Корею – страну, обладающую современными военными кораблями (4 июня Ким наблюдал за испытанием эсминца ВМС «Кан Гон» водоизмещением 10000 т), строящую первую атомную подлодку, обладающую БПЛА с искусственным интеллектом и демонстрирующую прогресс в развитии своей ядерной программы. Согласно оценкам SIPRI в ее распоряжении около 60 боеголовок, перед визитом Си был пущен в эксплуатацию новый завод по производству ядерных материалов. А экономическое положение КНДР сейчас самое прочное с момента прихода Ким Чен Ына к власти около 15 лет назад.

Итоги визита свидетельствуют о том, что китайская делегация была готова к таким переменам. В результате 2-х дневных переговоров Си Цзиньпин заявил, что достиг важного консенсуса с Ким Чен Ыном по развитию отношений между Китаем и КНДР в новую эпоху. Он отметил, что взаимопонимание между Пекином и Пхеньяном стало еще более глубоким и всеобъемлющим, а направление будущего развития яснее и определеннее. Руководитель КНР заверил Ким Чен Ына, что Китай останется основным экономическим партнером Северной Кореи, главным экспортным рынком для ее угольной отрасли и промышленности цветных металлов. Кроме того, со стороны КНР не прозвучало осуждения ракетно-ядерной программы КНДР (этот пункт присутствовал на предыдущих встречах. Но, сейчас же из-за роста конфликтного потенциала с США увеличение ядерного арсенала КНДР может рассматриваться руководством Поднебесной как преимущество для сохранения стратегической стабильности в регионе).

В свою очередь, Ким Чен Ын заявил, что визит председателя КНР прошел с полным успехом, подал миру позитивный сигнал о дальнейшем укреплении дружественного сотрудничества между КНДР и Китаем.

Все это показывает, что Китай взял курс на преодоление охлаждения в отношениях с КНДР. Си Цзиньпин заявил, что готов работать с Ким Чен Ыном, чтобы совместно вывести отношения между КНР и КНДР на новый уровень развития и придать новый мощный импульс делу социализма в обеих странах.