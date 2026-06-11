Tasnim: ВС Ирана остаются в полной боевой готовности

В Иране привели вооруженные силы страны в полную боевую готовность, Тегеран намерен нанести ответные удары по американским объектам в регионе. Об этом со ссылкой на военный источник передает агентство Tasnim .

В Иране привели вооруженные силы страны в полную боевую готовность, Тегеран намерен нанести ответные удары по американским объектам в регионе. Об этом со ссылкой на военный источник передает агентство Tasnim.

Сообщается, что США столкнутся с серьезными последствиями в случае какого-либо акта агрессии, так как Иран намерен нанести удар по целям, представляющим интересы Вашингтона.