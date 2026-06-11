В Иране привели вооруженные силы страны в полную боевую готовность, Тегеран намерен нанести ответные удары по американским объектам в регионе. Об этом со ссылкой на военный источник передает агентство Tasnim.
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Tasnim: ВС Ирана остаются в полной боевой готовности
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© AP Photo/ Vahid Salemi, архив/ТАСС
В Иране привели вооруженные силы страны в полную боевую готовность, Тегеран намерен нанести ответные удары по американским объектам в регионе. Об этом со ссылкой на военный источник передает агентство Tasnim.
Сообщается, что США столкнутся с серьезными последствиями в случае какого-либо акта агрессии, так как Иран намерен нанести удар по целям, представляющим интересы Вашингтона.
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