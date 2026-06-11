Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 11 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.
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Экономика
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
11 июня 2026 / 11:57
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 11 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС прибавляли по 0,23% и торговались на уровне 2 526,78 и 1 108,76 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снизился на 1,85 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,566 рубля.
К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 525,98 пункта (+0,2%), индекс РТС составлял 1 108,44 пункта (+0,2%). Вместе с тем курс китайской валюты рос до 10,662 рубля (+7,7 копейки).
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