Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов

Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 11 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС прибавляли по 0,23% и торговались на уровне 2 526,78 и 1 108,76 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снизился на 1,85 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,566 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 525,98 пункта (+0,2%), индекс РТС составлял 1 108,44 пункта (+0,2%). Вместе с тем курс китайской валюты рос до 10,662 рубля (+7,7 копейки).