Саммит G7: скромно стараться понравиться…

Антон Платов, международный обозреватель

Саммит Группы семи в составе глав государств и правительств Британии, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, а также при участии председателей Европейского совета и Еврокомиссии Антониу Кошты и Урсулы фон дер Ляйен пройдет 15-17 июня в Эвиане, на французском побережье Женевского озера.

Первоначально 52-ю по счету встречу в верхах, принимающей стороной которой выступает Париж, планировалось провести 14-16 июня. Однако даты пришлось скорректировать из-за дня рождения Дональда Трампа, которому 14 июня исполняется 80 лет и который таким образом станет после Джо Байдена вторым в истории президентом США, разменявшим на этом посту восьмой десяток.

Хотя они не обозначены в качестве главных тем обсуждения, в центре внимания «семерки» будут конфликты на Ближнем Востоке и Украине. В частности, во вторник утром запланирована двухчасовая встреча участников саммита с главой киевской хунты Зеленским. В повестке - вопросы восстановления саркофага Чернобыльской АЭС и энергетической инфраструктуры Украины. Понятно, не обойдется без очередных осуждений России и заявлений о поддержке киевского режима.

Сам Зеленский намерен использовать встречу, чтобы попытаться вернуть расположение Трампа, утраченное после скандальной перепалки с главой Белого дома в феврале 2025 года.

Как стало известно агентству Киодо, по итогам саммита «семерки» совместного заявления принимать не планируется. Одно из объяснений - напряженность в отношениях США с европейскими союзниками из-за отказа Франции, Германии, Великобритании и Италии поддержать американо-израильскую агрессию против Ирана. Со своей стороны, европейцы, Канада и Япония могут выступить с совместными заявлениями по России и Украине.

В западных СМИ предстоящую встречу в верхах уже назвали попыткой Европы нормализовать отношения с США и заручиться поддержкой главы Белого дома в качестве активного участника в разрешении вопросов по ключевым геополитическим проблемам, включая отношения с Россией. Ради восстановления доверия Трампа президент Франции Эммануэль Макрон даже намерен пригласить 17 июня «великого и ужасного» на обед тет-а-тет в гостиной Людовика XIV в Версальском дворце. В качестве альтернативного варианта рассматривается встреча на поле для гольфа в Эвиане, но официального подтверждения этому нет. Решение в любом случае за Трампом, который известен своей непредсказуемостью.

Европейцы опасаются, что американский лидер может, как уже случалось, досрочно покинуть саммит. Со своей стороны, Трамп намерен сфокусировать переговоры на продвижении внедрения разработанных в США технологий ИИ, а также на обсуждении вопросов торговли, борьбы с преступностью и ослабления контроля Китая над цепочками поставок полезных ископаемых. Сам Китай в Эвиан не позвали, несмотря на то, что отношения с Пекином и зависимость мировой экономики от китайского импорта станут одной из ключевых тем обсуждения.

Удастся ли европейцам снискать благосклонность президента США – ответ на этот вопрос неочевиден. Да и мало доверия к способности президента Франции справиться с ролью уговорщика.

Показательно, что в преддверии саммита G7 Париж успел испортить отношения с Берном, отказавшись компенсировать соседней Швейцарии в полном объеме расходы, связанные с обеспечением безопасности участников встречи в верхах, чьи самолеты будет принимать международный аэропорт Женевы. С швейцарской стороны будут задействованы до 5 тыс. военнослужащих и 1,5 тыс. полицейских.

В памяти швейцарцев свежи воспоминания о саммите «Большой восьмерки» 2003 года в Эвиане, который проходил с участием России. Для обеспечения безопасности властям Женевы тогда пришлось выделить исключительные ресурсы. Расходы превысили 40 млн швейцарских франков притом, что вклад Франции покрыл лишь небольшую часть затрат.

Спустя 23 года власти Женевы опасаются оказаться в аналогичной ситуации. По словам представителя Швейцарской конфедерации, которого цитирует французский еженедельник Le Canard Enchaîné, Франция согласилась выделить 12 млн евро на покрытие расходов, понесенных соседями. Эта сумма покроет лишь около четверти общей стоимости мер безопасности в связи с саммитом G7.

По сообщениям ряда местных СМИ, президент Швейцарии Ги Пармелен направил Макрону письмо, в котором посетовал на расходы, связанные для его страны с проведением мероприятия в соседней Франции, а также подверг критике отсутствие между двумя странами предварительных консультаций по данному вопросу. Популярная ежедневная газета Blick даже написала в этой связи, что «Эммануэль Макрон тайком обманул Швейцарию».