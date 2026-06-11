Пашинян: Армения примет во внимание, если ее исключат из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван примет во внимание решение стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) об исключении республики.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван примет во внимание решение стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) об исключении республики.

"По части ОДКБ не могу дать комментарий. Я знаю, что существует механизм исключения из ОДКБ, он действует. Если страны-участницы примут решение исключить Армению, мы вынуждены будем принять это решение во внимание - других вариантов нет", - указал он.

В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что государства - участники ОДКБ намерены обсудить применение к Армении соответствующей статьи устава объединения из-за неуплаты республикой взносов в течение двух лет.