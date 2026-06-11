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Политика
Хегсет не исключил никаких вариантов в отношении президента Кубы
Хегсет не исключил никаких вариантов в отношении президента Кубы Хегсет не исключил никаких вариантов в отношении президента Кубы

Глава Пентагона Пит Хегсет, говоря о возможности военной операции США против Кубы, заявил, что Пентагон допускает различные варианты действий.

Глава Пентагона Пит Хегсет, говоря о возможности военной операции США против Кубы, заявил, что Пентагон допускает различные варианты действий.

"Все, что я могу сказать: варианты, варианты, варианты. Наша работа состоит в том, чтобы предлагать варианты разного масштаба в зависимости от того, чего хочет верховный главнокомандующий, президент США", - отметил он.

На уточняющий вопрос о том, остается ли вариант устранения кубинского лидера среди рассматриваемых сценариев, Хегсет ответил: "У нас есть варианты на все случаи". 

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