Глава Пентагона Пит Хегсет, говоря о возможности военной операции США против Кубы, заявил, что Пентагон допускает различные варианты действий.
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Политика
Хегсет не исключил никаких вариантов в отношении президента Кубы
11 июня 2026 / 12:30
© Ezra Acayan/ Getty Images/ТАСС
Глава Пентагона Пит Хегсет, говоря о возможности военной операции США против Кубы, заявил, что Пентагон допускает различные варианты действий.
"Все, что я могу сказать: варианты, варианты, варианты. Наша работа состоит в том, чтобы предлагать варианты разного масштаба в зависимости от того, чего хочет верховный главнокомандующий, президент США", - отметил он.
На уточняющий вопрос о том, остается ли вариант устранения кубинского лидера среди рассматриваемых сценариев, Хегсет ответил: "У нас есть варианты на все случаи".
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