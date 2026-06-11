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Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
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Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение

Американские военные завершили новую волну ударов по Ирану. Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM). "Силы CENTCOM завершили нанесение дополнительных ударов по нескольким целям в Иране 10 июня по приказу верховного главнокомандующего", - говорится в сообщении командования в X.

Американские военные завершили новую волну ударов по Ирану. Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM). "Силы CENTCOM завершили нанесение дополнительных ударов по нескольким целям в Иране 10 июня по приказу верховного главнокомандующего", - говорится в сообщении командования в X.

Там добавили, что целями атак были иранские системы связи, средства ПВО и разведывательные системы.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщил об успешном поражении 18 военных целей на американских авиабазах в регионе. "Храбрые бойцы воздушно-космических и военно-морских сил КСИР в ответ на агрессию армии США <...> в ходе двух волн [ударов] поразили и уничтожили 18 важных целей <...> на авиабазах Али Аль-Салем, Ахмад аль-Джабер, а также Шейх-Иса [в Бахрейне]", - привело гостелевидение заявление КСИР.

Доцент МПГУ Олег Макаренко считает, что «прошедший обмен ударов между США и Ираном не повлияет на ход переговорного процесса. Стороны и дальше будут наносить частичные, ограниченные удары для того, чтобы показать свою решимость проводить боевые операции. Трамп это будет делать, потому, что американцы не могут показать свою слабость. А Иран это будет делать для того, чтобы вынудить США принять те условия, которые выгодны, прежде всего, самому иранскому государству. На что Трамп не идет. Так что обмены ударами будут и дальше. Хотя возможна и их эскалация, если Израиль усилит удары по Ирану на фоне конфликта с Ливаном и решимостью Ирана защищать организацию «Хезболла».

По словам эксперта, «до принятия какого-либо решения относительно иранской ядерной программы судоходство в Персидском заливе будет или запрещено полностью или крайне ограничено. Деблокада Ормуза не выгодна прежде всего Ирану. Если Иран откроет Ормузский пролив, значит, рынки будут насыщены нефтью, и конфликт может продолжаться сколько угодно долго. Это один из рычагов Ирана на принятие тех решений американцами, которые будут выгодны иранскому государству как по ядерной программе, так и по разблокированию замороженных активов Ирана».       

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