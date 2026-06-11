Посредничество США в урегулировании кризиса на Украине себя исчерпало?

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

Как следует из его публикации в X, "Зеленский в понедельник провел телефонный разговор с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером". Каких-либо подробностей беседы журналист не привел.

Как заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Уиткофф и Кушнер сообщат Москве об итогах разговора с Владимиром Зеленским, если в беседе было что-то принципиально новое для урегулирования.

В свою очередь спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что находится в постоянном контакте с Уиткоффом и Кушнером; следующая встреча должна состояться в июне.

"Я не хотел бы называть конкретные даты, но в июне состоится регулярная встреча", - сказал он в интервью газете Berliner Zeitung, опубликованном 11 июля.

Политический аналитик Михаил Павлив полагает, что «телефонный разговор представителей США с Зеленским не означает, что США вернулись к посредничеству в переговорном процессе между Россией и Украиной. Да, коммуникации между Москвой и Вашингтоном и между Вашингтоном и Киевом сохраняется, а вот соединить три точки в одну не получается. Позиция России очевидна, а позиция Киева неконструктивная, и говорить тут не о чем. Поэтому я не вижу перспектив для возвращения США как успешного и эффективного посредника».

Эксперт считает, что «на предстоящем саммите «семерки» Западу удастся сформулировать общие требования к России. Это репарации, гарантии безопасности, сокращение армии и т.д. Конечно, США могут заблокировать общее коммюнике по итогам саммита, и скорее всего так и будет. Или оно будет размыто. Но в целом все будет неконструктивно. Ничего другого ждать не приходится».