FT: в ЕС изучают возможность лишения Каллас полномочий главы дипслужбы

Страны - участницы Евросоюза изучают варианты возможной радикальной реформы дипломатической службы ЕС из-за неудач в работе Европейской службы внешних действий (EEAS) и ее руководителя Каи Каллас. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times (FT).

Страны - участницы Евросоюза изучают варианты возможной радикальной реформы дипломатической службы ЕС из-за неудач в работе Европейской службы внешних действий (EEAS) и ее руководителя Каи Каллас. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times (FT).

"Очевидно, что EEAS не работает так, как должна в современном мире. Это дисфункционально. Проблема конструктивна, поэтому конструкцию следует восстановить", - следует из публикации.

Уточняется, что страны Европы прорабатывают возможность лишения Каллас и ее отдела с бюджетом в €1 млрд полномочий с целью передачи функций EEAS странам - членам ЕС.

По данным источников, предложение Парижа включает в себя возможные ограничение самостоятельности главы евродипслужбы, ослабление ее контроля над делегациями по всему миру. В результате, как отмечают источники, "существует реальный риск, что EEAS будет упразднена". Вместе с тем представители стран-участниц полагают, что реформа EEAS может помочь сэкономить средства в Брюсселе и существенно сократить бюрократический аппарат.

Некоторые европейские столицы в частном порядке заявляли, что на нынешнем этапе наблюдается слишком большое пересечение и отсутствие координации между EEAS, национальными МИД и отделами по внешним связям ЕК и Совета ЕС. Кроме того, настигшие ЕС кризисы вынудили европейских политиков начать сомневаться в эффективности роли EEAS в координации принятия своевременных решений.

Подчеркивается, что и сама Каллас часто высказывает собственное мнение по вопросам, позиция на которые должна быть согласована коллективно.