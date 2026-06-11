США применили 49 крылатых ракет Tomahawk в рамках новой волны ударов по Ирану. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп журналисту Fox News.
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
11 июня 2026 / 14:15
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
11 июня 2026 / 11:40
Безопасность
Fox: США выпустили по Ирану 49 ракет Tomahawk
11 июня 2026 / 12:59
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС
США применили 49 крылатых ракет Tomahawk в рамках новой волны ударов по Ирану. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп журналисту Fox News.
"Президент рассказал Fox News, что 49 ракет Tomahawk были использованы для ударов по целям на территории Ирана", - привел детали общения с Трампом в прямом эфире журналист Трей Ингст.
Глава Белого дома также отметил, что некоторые из целей, по которым наносились удары, находятся на удалении 65 км от Тегерана.
Также по теме:
10.06.2026 19:15Нетаньяху заявил, что Эрдоган является диктатором-антисемитом
10.06.2026 18:45Цены на нефть выросли после заявлений Трампа про Иран
09.06.2026 13:59Трамп заявил, что Израиль и Иран прекратили обмен ударами на неделю
08.06.2026 14:45Трамп допустил высадку спецназа в Иране в случае провала переговоров
02.06.2026 20:59Число жертв израильских атак в Ливане увеличилось до 3 468
02.06.2026 14:59WSJ: США настаивают, чтобы Оман разорвал отношения с Ираном
02.06.2026 14:15Испания не будет участвовать в военных операциях в Ормузском проливе
29.05.2026 16:15Число жертв израильских атак в Ливане достигло 3 324
26.05.2026 10:58Число жертв израильских ударов в Ливане возросло до 3 185
Актуально