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Безопасность
Fox: США выпустили по Ирану 49 ракет Tomahawk
Fox: США выпустили по Ирану 49 ракет Tomahawk Fox: США выпустили по Ирану 49 ракет Tomahawk

США применили 49 крылатых ракет Tomahawk в рамках новой волны ударов по Ирану. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп журналисту Fox News.

США применили 49 крылатых ракет Tomahawk в рамках новой волны ударов по Ирану. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп журналисту Fox News.

"Президент рассказал Fox News, что 49 ракет Tomahawk были использованы для ударов по целям на территории Ирана", - привел детали общения с Трампом в прямом эфире журналист Трей Ингст.

Глава Белого дома также отметил, что некоторые из целей, по которым наносились удары, находятся на удалении 65 км от Тегерана. 

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