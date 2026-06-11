Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 июня 2026 / 15:18
КОТИРОВКИ
USD
11/06
71.7892
EUR
11/06
83.0816
Новости часа
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение Рособрнадзор назвал самый популярный предмет на ЕГЭ
Москва
11 июня 2026 / 15:18
Котировки
USD
11/06
currency
71.7892
0.0000
EUR
11/06
currency
83.0816
0.0000
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
11 июня 2026 / 14:15
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
11 июня 2026 / 11:49
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
11 июня 2026 / 11:40
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские ВС взяли под контроль Охримовку и освободили Роскошное
Российские ВС взяли под контроль Охримовку и освободили Роскошное Российские ВС взяли под контроль Охримовку и освободили Роскошное

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Охримовка в Харьковской области, а также освободили Роскошное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Охримовка в Харьковской области, а также освободили Роскошное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В ходе решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Охримовка Харьковской области. Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Роскошное ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве. 

  • new_top
Также по теме:
10.06.2026 20:27
Мединский считает фашизмом удар по музею-панораме в Севастополе
10.06.2026 18:15
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,4 тыс. военных
10.06.2026 15:45
Российские средства ПВО нейтрализовали 4 ракеты "Фламинго" и 766 дронов ВСУ
10.06.2026 13:17
ВС РФ нанесли удар по военно-морской базе и складам боеприпасов ВСУ
09.06.2026 19:16
Глава ЕК пообещала Украине €9 млрд до конца месяца
09.06.2026 18:14
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1,3 тыс. военных
09.06.2026 15:44
Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 551 дрон ВСУ
09.06.2026 14:46
Захарова: украинских спортсменов "натаскивают" на русофобию
09.06.2026 13:15
ВС РФ ударили по объектам транспорта и энергетики, используемым ВСУ
09.06.2026 12:31
Мирошник: жертвами ударов ВСУ за неделю стали более 40 жителей России
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
13:31
Рособрнадзор назвал самый популярный предмет на ЕГЭ
13:15
Российские ВС взяли под контроль Охримовку и освободили Роскошное
12:59
Fox: США выпустили по Ирану 49 ракет Tomahawk
12:45
FT: в ЕС изучают возможность лишения Каллас полномочий главы дипслужбы
12:30
Хегсет не исключил никаких вариантов в отношении президента Кубы
12:14
Пашинян: Армения примет во внимание, если ее исключат из ОДКБ
11:57
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
11:39
Tasnim: ВС Ирана остаются в полной боевой готовности
11:19
В Мехико начинается первый чемпионат мира по футболу с участием 48 команд
10:59
В России с начала года выпустили более 3 млн доз вакцин от энцефалита
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО