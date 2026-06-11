Российские войска установили контроль над населенным пунктом Охримовка в Харьковской области, а также освободили Роскошное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС взяли под контроль Охримовку и освободили Роскошное
11 июня 2026 / 13:15
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские войска установили контроль над населенным пунктом Охримовка в Харьковской области, а также освободили Роскошное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"В ходе решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Охримовка Харьковской области. Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Роскошное ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.
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