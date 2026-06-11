Рособрнадзор назвал самый популярный предмет на ЕГЭ

Самым популярным предметом по выбору у выпускников на ЕГЭ остается обществознание. Об этом со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора сообщает ТАСС .

Самым популярным предметом по выбору у выпускников на ЕГЭ остается обществознание. Об этом со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора сообщает ТАСС.

"Самый популярный предмет по выбору - ЕГЭ по обществознанию. 11 июня на его сдачу зарегистрировано почти 266 тысяч участников", - сказано в сообщении.

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий: 16 заданий с кратким ответом и 9 - с развернутым. На ее выполнение отводится 3 часа 30 минут.

Минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42.