Daily Mail: в Австралии выставили на продажу самый маленький город

Самый маленький городок Австралии под названием Куладди выставлен на продажу за 400 тыс. австралийских долларов (порядка $280 тыс.). Об этом пишет газета The Daily Mail .

Самый маленький городок Австралии под названием Куладди выставлен на продажу за 400 тыс. австралийских долларов (порядка $280 тыс.). Об этом пишет газета The Daily Mail.

По данным издания, в единственном доме в городке живут всего две женщины, решившие продать свою недвижимость. Будущему владельцу помимо жилья достанется мотель на четыре номера, магазин, паб и четырехзвездочный ресторан.

Как заявила представитель агентства недвижимости Charleville Real Estate Бекки Джейсман, покупатель городка, "фактически, получит титул "неофициального мэра" Куладди".