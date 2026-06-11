Самый маленький городок Австралии под названием Куладди выставлен на продажу за 400 тыс. австралийских долларов (порядка $280 тыс.). Об этом пишет газета The Daily Mail.
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
11 июня 2026 / 14:15
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
11 июня 2026 / 11:40
Экономика
Daily Mail: в Австралии выставили на продажу самый маленький город
11 июня 2026 / 13:45
© REUTERS/ David Gray/ТАСС
Самый маленький городок Австралии под названием Куладди выставлен на продажу за 400 тыс. австралийских долларов (порядка $280 тыс.). Об этом пишет газета The Daily Mail.
По данным издания, в единственном доме в городке живут всего две женщины, решившие продать свою недвижимость. Будущему владельцу помимо жилья достанется мотель на четыре номера, магазин, паб и четырехзвездочный ресторан.
Как заявила представитель агентства недвижимости Charleville Real Estate Бекки Джейсман, покупатель городка, "фактически, получит титул "неофициального мэра" Куладди".
Также по теме:
11.06.2026 11:57Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
10.06.2026 15:15Цена фьючерса на золото впервые с 23 марта опустилась ниже $4 200
10.06.2026 11:57Российский рынок акций снижается на открытии торгов
09.06.2026 17:45Стоимость нефти Brent впервые с 29 мая опустилась ниже $91
09.06.2026 16:45Медведев отметил, что единое пособие в России получают родители более чем 9 млн детей
09.06.2026 11:57Российский рынок акций снижается на открытии торгов
09.06.2026 10:39Минтруд нацелен легализовать занятость 1,3 млн россиян в 2026 году
08.06.2026 14:30Стоимость нефти Brent на ICE росла более чем на 5%
08.06.2026 11:59Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
Актуально