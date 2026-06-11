Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил об успешном поражении 18 военных целей на авиабазах США в регионе.
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Безопасность
КСИР: Иран поразил 18 целей на американских авиабазах на Ближнем Востоке
11 июня 2026 / 13:59
© Iranian Army via AP/ТАСС
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил об успешном поражении 18 военных целей на авиабазах США в регионе.
"Храбрые бойцы воздушно-космических и военно-морских сил КСИР в ответ на агрессию армии США в рамках двух волн атак поразили и уничтожили 18 важных целей на авиабазах Али Аль-Салем, Ахмад аль-Джабер, а также Шейх-Иса в Бахрейне", - приводит гостелевидение сообщение КСИР.
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