КСИР: Иран поразил 18 целей на американских авиабазах на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил об успешном поражении 18 военных целей на авиабазах США в регионе.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил об успешном поражении 18 военных целей на авиабазах США в регионе.

"Храбрые бойцы воздушно-космических и военно-морских сил КСИР в ответ на агрессию армии США в рамках двух волн атак поразили и уничтожили 18 важных целей на авиабазах Али Аль-Салем, Ахмад аль-Джабер, а также Шейх-Иса в Бахрейне", - приводит гостелевидение сообщение КСИР.