Мелони заявила о необходимости установления диалога с Россией

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони полагает, что Европе пора найти пути взаимодействия с Москвой. С соответствующим заявлением она выступила в нижней палате парламента.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони полагает, что Европе пора найти пути взаимодействия с Москвой. С соответствующим заявлением она выступила в нижней палате парламента.

"Я снова поднимаю вопрос о необходимости для Европы начать совместное и прагматичное обсуждение путей взаимодействия с Россией. Защита правовых границ не мешает нам сохранять открытыми каналы, необходимые для достижения наших целей: Евросоюз должен быть готов возглавить этот диалог, тогда как идти на поводу было бы ошибкой", - подчеркнула премьер.

По ее мнению, Европа должна взять на себя важную роль в "сценарии мирного урегулирования между Россией и Украиной", определив ряд условий, которые от нее зависят. "Мы должны способствовать созданию условий для мира, работая во взаимодействии с нашими союзниками над обеспечением надежных гарантий безопасности для Украины и новой европейской архитектуры безопасности", - указала Мелони.

Она считает, что для этого крайне важно сохранить евроатлантическое единство и укрепить координацию между Европой и США. "Это не всегда простая задача, но это необходимо. Однако координация не означает делегирование полномочий. В процессе мирного урегулирования между Москвой и Киевом ряд условий зависит от Европы и оказывает на нее влияние. И именно Европа должна вести переговоры", - заявила политик.

Кроме того, она высказалась за определение единого представителя ЕС по Украине, при этом не назвала имен.