Песков заявил, что Россия готовится к выборам в Госдуму

В настоящее время ведется подготовка к выборам в Госдуму, они будут проведены в полном соответствии с законодательством РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при общении с журналистами.

В настоящее время ведется подготовка к выборам в Госдуму, они будут проведены в полном соответствии с законодательством РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Что касается выборов, я хочу вам напомнить слова президента о важности проведения выборов в любом случае. Поэтому ведется подготовка к этим очень важным выборам, и они будут проведены в полном соответствии с российским законодательством", - сказал он в ходе брифинга.