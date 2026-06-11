В настоящее время ведется подготовка к выборам в Госдуму, они будут проведены в полном соответствии с законодательством РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при общении с журналистами.
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Политика
Песков заявил, что Россия готовится к выборам в Госдуму
11 июня 2026 / 14:30
© Егор Алеев/ ТАСС
В настоящее время ведется подготовка к выборам в Госдуму, они будут проведены в полном соответствии с законодательством РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при общении с журналистами.
"Что касается выборов, я хочу вам напомнить слова президента о важности проведения выборов в любом случае. Поэтому ведется подготовка к этим очень важным выборам, и они будут проведены в полном соответствии с российским законодательством", - сказал он в ходе брифинга.
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