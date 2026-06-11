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Безопасность
Иран закрыл Ормузский пролив до последующего уведомления
Иран закрыл Ормузский пролив до последующего уведомления Иран закрыл Ормузский пролив до последующего уведомления

Управление по контролю за Персидским заливом Ирана (PGSA) заявило, что ввиду очередного витка эскалации между Ираном и США было принято решение о закрытии Ормузского пролива до последующего уведомления.

Управление по контролю за Персидским заливом Ирана (PGSA) заявило, что ввиду очередного витка эскалации между Ираном и США было принято решение о закрытии Ормузского пролива до последующего уведомления.

"В связи с напряженностью, вызванной действиями американских сил в регионе, и согласно заявлению Вооруженных сил Ирана, распространенному прошлой ночью, Ормузский пролив будет закрыт до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети Х.

Отмечается, что судам, которые уже получили разрешение на проход через Ормуз ранее "необходимо проявить терпение" и дождаться дальнейших указаний от PGSA.

Некоторое время назад центральный штаб "Хатам аль-Анбия" иранских ВС заявил, что Тегеран решил полностью перекрыть движение судов по Ормузскому проливу из-за повторных ударов США по своей территории. ВМС КСИР, со своей стороны, указали, что уже поразили по меньшей мере два судна при попытке прохода через пролив.

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