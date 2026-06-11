Иран закрыл Ормузский пролив до последующего уведомления

Управление по контролю за Персидским заливом Ирана (PGSA) заявило, что ввиду очередного витка эскалации между Ираном и США было принято решение о закрытии Ормузского пролива до последующего уведомления.

Управление по контролю за Персидским заливом Ирана (PGSA) заявило, что ввиду очередного витка эскалации между Ираном и США было принято решение о закрытии Ормузского пролива до последующего уведомления.

"В связи с напряженностью, вызванной действиями американских сил в регионе, и согласно заявлению Вооруженных сил Ирана, распространенному прошлой ночью, Ормузский пролив будет закрыт до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети Х.

Отмечается, что судам, которые уже получили разрешение на проход через Ормуз ранее "необходимо проявить терпение" и дождаться дальнейших указаний от PGSA.

Некоторое время назад центральный штаб "Хатам аль-Анбия" иранских ВС заявил, что Тегеран решил полностью перекрыть движение судов по Ормузскому проливу из-за повторных ударов США по своей территории. ВМС КСИР, со своей стороны, указали, что уже поразили по меньшей мере два судна при попытке прохода через пролив.