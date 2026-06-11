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Безопасность
Российские ВС за сутки ударили по объектам энергетики и транспорта ВСУ
Российские ВС за сутки ударили по объектам энергетики и транспорта ВСУ Российские ВС за сутки ударили по объектам энергетики и транспорта ВСУ

Российские войска нанесли удар в течение суток по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации в 142 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска нанесли удар в течение суток по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации в 142 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - указали в российском оборонном ведомстве. 

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