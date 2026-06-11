Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 июня 2026 / 18:22
КОТИРОВКИ
USD
11/06
71.7892
EUR
11/06
83.0816
Новости часа
Мерц призвал к основательной модернизации бюджета Евросоюза Президент обсудил с Совбезом безопасность на сентябрьских выборах
Москва
11 июня 2026 / 18:22
Котировки
USD
11/06
currency
71.7892
0.0000
EUR
11/06
currency
83.0816
0.0000
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
11 июня 2026 / 14:15
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
11 июня 2026 / 11:49
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
11 июня 2026 / 11:40
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Евроведение / Политика и религия
Безопасность
Глава МО Британии Джон Хили подал в отставку
Глава МО Британии Джон Хили подал в отставку Глава МО Британии Джон Хили подал в отставку

Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку с занимаемой должности из-за нехватки инвестиций в оборонные проекты.

Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку с занимаемой должности из-за нехватки инвестиций в оборонные проекты.

В письме на имя премьер-министра Кира Стармера он отметил, что камнем преткновения стал подготовленный еще в январе план инвестиций в оборону, который "подтвердил масштаб проблем и усиливающихся требований к обороне". "Вы не смогли, а министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для ее защиты в период растущих угроз", - указал один из ключевых членов правительства, обращаясь к Стармеру.

"Так как инициированный План инвестиций в оборону не подразумевает ресурсов, необходимых вооруженным силам, я не могу его поддержать и вынужден подать в отставку с поста министра обороны", - отметил Хили, добавив, что он идет на такой шаг "с глубоким сожалением и большим нежеланием".

На саммите НАТО в Гааге в июне прошлого года Стармер пообещал обнародовать план по выполнению своих обязательств довести расходы на основные оборонные нужды до 3,5% ВВП к 2035 году. Его планировалось представить еще прошлой осенью, однако этого все еще не произошло. 

Ранее газета The Times сообщала, что дефицит оборонного бюджета Великобритании в ближайшие четыре года составит £28 млрд. Глава Минфина королевства Рейчел Ривс допускала увеличение налогов для финансирования роста оборонных расходов.

  • new_top
Также по теме:
11.06.2026 16:59
Мерц призвал к основательной модернизации бюджета Евросоюза
11.06.2026 12:45
FT: в ЕС изучают возможность лишения Каллас полномочий главы дипслужбы
11.06.2026 10:20
Варшава выступила против передачи Киеву средств из Фонда мира ЕС
10.06.2026 21:48
Макрон рассказал, кто примет участие в саммите Группы семи
10.06.2026 21:14
Вучич допустил свое выдвижение на пост премьера Сербии
10.06.2026 19:59
Путин: лоббирующий ЛГБТ ЕС раздражает вид счастливых детей в России
10.06.2026 17:15
EUobserver: ЕС планирует принять 15 июня "мини-пакет" санкций против РФ
10.06.2026 14:59
Республика Сербская стремится к членству в ЕС без участия в военных планах
10.06.2026 13:32
Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России в обмен на сохранение безвиза
10.06.2026 12:15
Каллас: ЕС не ужесточает санкции в отношении Израиля из-за отсутствия единства
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
16:59
Мерц призвал к основательной модернизации бюджета Евросоюза
16:46
Президент обсудил с Совбезом безопасность на сентябрьских выборах
16:30
В Анапе 49 пляжей готовы к открытию сезона
16:14
Песков: больничный Набиуллиной не должен порождать теории заговора
15:43
Пашинян допустил лишение армян диаспоры избирательного права
15:30
Песков: эскалация между США и Ираном несет угрозу всей мировой экономике
15:17
Глава МО Британии Джон Хили подал в отставку
14:59
Российские ВС за сутки ударили по объектам энергетики и транспорта ВСУ
14:45
Иран закрыл Ормузский пролив до последующего уведомления
14:30
Песков заявил, что Россия готовится к выборам в Госдуму
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО