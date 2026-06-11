Глава МО Британии Джон Хили подал в отставку

Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку с занимаемой должности из-за нехватки инвестиций в оборонные проекты.

В письме на имя премьер-министра Кира Стармера он отметил, что камнем преткновения стал подготовленный еще в январе план инвестиций в оборону, который "подтвердил масштаб проблем и усиливающихся требований к обороне". "Вы не смогли, а министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для ее защиты в период растущих угроз", - указал один из ключевых членов правительства, обращаясь к Стармеру.

"Так как инициированный План инвестиций в оборону не подразумевает ресурсов, необходимых вооруженным силам, я не могу его поддержать и вынужден подать в отставку с поста министра обороны", - отметил Хили, добавив, что он идет на такой шаг "с глубоким сожалением и большим нежеланием".

На саммите НАТО в Гааге в июне прошлого года Стармер пообещал обнародовать план по выполнению своих обязательств довести расходы на основные оборонные нужды до 3,5% ВВП к 2035 году. Его планировалось представить еще прошлой осенью, однако этого все еще не произошло.

Ранее газета The Times сообщала, что дефицит оборонного бюджета Великобритании в ближайшие четыре года составит £28 млрд. Глава Минфина королевства Рейчел Ривс допускала увеличение налогов для финансирования роста оборонных расходов.