Песков: эскалация между США и Ираном несет угрозу всей мировой экономике

Новый виток обострения между США и Ираном угрожает не только ситуации на Ближнем Востоке, но и может иметь последствия для всей мировой экономики. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Новый виток обострения между США и Ираном угрожает не только ситуации на Ближнем Востоке, но и может иметь последствия для всей мировой экономики. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Очередной виток эскалации напряженности чреват новыми, дополнительными негативными последствиями для ситуации в регионе и международной экономики в целом", - сказал он, призывая стороны к возобновлению диалога.