Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 июня 2026 / 18:22
КОТИРОВКИ
USD
11/06
71.7892
EUR
11/06
83.0816
Новости часа
Мерц призвал к основательной модернизации бюджета Евросоюза Президент обсудил с Совбезом безопасность на сентябрьских выборах
Москва
11 июня 2026 / 18:22
Котировки
USD
11/06
currency
71.7892
0.0000
EUR
11/06
currency
83.0816
0.0000
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
11 июня 2026 / 14:15
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
11 июня 2026 / 11:49
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
11 июня 2026 / 11:40
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / США: после империи / Иранский кризис
Экономика
Песков: эскалация между США и Ираном несет угрозу всей мировой экономике
Песков: эскалация между США и Ираном несет угрозу всей мировой экономике Песков: эскалация между США и Ираном несет угрозу всей мировой экономике

Новый виток обострения между США и Ираном угрожает не только ситуации на Ближнем Востоке, но и может иметь последствия для всей мировой экономики. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Новый виток обострения между США и Ираном угрожает не только ситуации на Ближнем Востоке, но и может иметь последствия для всей мировой экономики. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Очередной виток эскалации напряженности чреват новыми, дополнительными негативными последствиями для ситуации в регионе и международной экономики в целом", - сказал он, призывая стороны к возобновлению диалога. 

  • new_top
Также по теме:
11.06.2026 13:59
КСИР: Иран поразил 18 целей на американских авиабазах на Ближнем Востоке
11.06.2026 12:30
Хегсет не исключил никаких вариантов в отношении президента Кубы
10.06.2026 20:16
Вучич заявил, что Трампа в Сербии будет ждать радушный прием
10.06.2026 19:44
ECFR: только 11% европейцев воспринимают США как союзника
10.06.2026 14:30
Fars: ВС Ирана поразили 70% целей в ходе ответных ударов по базам США
10.06.2026 11:40
Трамп верит в возможность сделки, несмотря на новые удары по Ирану
09.06.2026 20:30
Трамп признал, что вертолет США над Ормузом сбил Иран
09.06.2026 14:59
Песков: разговор Путина и Трампа можно оперативно согласовать
09.06.2026 12:17
CNN: Трамп заявлял о скором заключении сделки с Ираном уже 37 раз
08.06.2026 19:15
Reuters: ЦАР будет принимать депортируемых из США мигрантов
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
16:59
Мерц призвал к основательной модернизации бюджета Евросоюза
16:46
Президент обсудил с Совбезом безопасность на сентябрьских выборах
16:30
В Анапе 49 пляжей готовы к открытию сезона
16:14
Песков: больничный Набиуллиной не должен порождать теории заговора
15:43
Пашинян допустил лишение армян диаспоры избирательного права
15:30
Песков: эскалация между США и Ираном несет угрозу всей мировой экономике
15:17
Глава МО Британии Джон Хили подал в отставку
14:59
Российские ВС за сутки ударили по объектам энергетики и транспорта ВСУ
14:45
Иран закрыл Ормузский пролив до последующего уведомления
14:30
Песков заявил, что Россия готовится к выборам в Госдуму
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО