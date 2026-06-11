Новый виток обострения между США и Ираном угрожает не только ситуации на Ближнем Востоке, но и может иметь последствия для всей мировой экономики. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
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Экономика
Песков: эскалация между США и Ираном несет угрозу всей мировой экономике
11 июня 2026 / 15:30
© ТАСС/ Kremlin.ru
Новый виток обострения между США и Ираном угрожает не только ситуации на Ближнем Востоке, но и может иметь последствия для всей мировой экономики. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
"Очередной виток эскалации напряженности чреват новыми, дополнительными негативными последствиями для ситуации в регионе и международной экономики в целом", - сказал он, призывая стороны к возобновлению диалога.
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