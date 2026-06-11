Пашинян допустил лишение армян диаспоры избирательного права

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил лишения избирательного права граждан республики, проживающих за рубежом.

"Очевидно, что есть общественное требование об установлении ценза на жительство. Я думаю, что мы должны дать какую-то реакцию на это требование", - отметил он в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее ряд оппозиционных деятелей обращал внимание на то, что мужчинам призывного возраста по прибытии в Армению на территориях контрольно-пропускных пунктов сухопутных границ, а также в аэропортах страны вручали повестки на 25-дневные военные сборы. Особенно это касалась граждан, прибывающих из России, так как действующие власти опасались, что российские армяне на выборах поддержат блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.

Вручение гражданам повесток подтверждали и в Минобороны Армении, отмечая, что это осуществляется в рамках законодательства страны.