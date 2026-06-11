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Мерц призвал к основательной модернизации бюджета Евросоюза
Мерц призвал к основательной модернизации бюджета Евросоюза Мерц призвал к основательной модернизации бюджета Евросоюза

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил за фундаментальную модернизацию бюджета Европейского союза и высказался против новых европейских долгов.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил за фундаментальную модернизацию бюджета Европейского союза и высказался против новых европейских долгов.

"Я надеюсь, что в текущем году мы в Европе определим, куда мы хотим направить европейские средства на следующие десять лет. Это очевидно: мы не сможем ответить на вызовы XXI века с бюджетом XX века. Капитальная модернизация европейского бюджета просто необходима", - отметил глава германского правительства, выступая в Бундестаге.

Вместе с тем он выступил за использование общих средств для совместных инвестиций в обеспечение суверенитета, повышение конкурентоспособности, оборону.

"Вот те приоритеты, которые мы должны расставить прямо сегодня. И именно поэтому нам необходимы существенные изменения по всем направлениям в сравнении с теми предложениями, которые сейчас находятся на рассмотрении", - подчеркнул Мерц.

По его словам, во всех странах Европы зачастую предпринимаются очень жесткие усилия по консолидации государственных бюджетов. "Граждане нашей страны и нашего континента справедливо рассчитывают, что и Брюссель будет знать меру в расходах и штате сотрудников. И в этой связи я позволю себе отметить: новые европейские долги не являются решением", - указал канцлер.

Он акцентировал внимание на том, что чрезмерная задолженность угрожает суверенитету и ограничивает пространство для маневра. "Некоторые страны из-за своего огромного долга уже сегодня тратят больше денег на выплату процентов, чем на оборону. Мы не должны довести до такого состояния европейский бюджет. Мы должны оставаться независимыми, дееспособными, в том числе и на случай будущих кризисных ситуаций", - заключил политик. 

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